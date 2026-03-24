Ministro de Grange e histórica alza de más de $300 en las bencinas: “No vamos a dejar a los chilenos solos”

El ministro de Transportes se refirió a los focos del plan anunciado por el Gobierno de Kast para el transporte público mayor y menor, tanto en Santiago como en regiones.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, se refirió a la histórica alza en los precios de los combustibles que se producirá a raíz de la guerra en Medio Oriente y el aumento en el valor del petróleo a nivel mundial.

Lo anterior, luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz adelantara -en conversación con CNN Chile– que la gasolina de 93 octanos experimentará un alza de alrededor de $370 por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento entre $570 y $580 por litro.

En este contexto, en diálogo con LUN, de Grange fue consultado sobre los efectos que habrá en el Mepco, ante lo cual detalló que “el plan Chile sale adelante, impulsado por el Presidente Kast, tiene como principal objetivo proteger a los más vulnerables. Y ese va a ser siempre el norte del Gobierno”.

“En particular, en el caso del transporte público en Santiago, congela las tarifas hasta fin de año. Eso nuevamente le da certezas a las familias, y en particular, a las más vulnerables”, añadió.

Consultado sobre qué tipo de transporte incluye el congelamiento de tarifas, ante lo cual aseguró que “el plan va a favorecer dándole un bono al transporte público menor. ¿Y eso qué significa? El transporte público menor; son básicamente los taxis básicos y los taxis colectivos a nivel nacional. Y van a recibir un bono mensual de cien mil pesos (en combustible) durante seis meses, que es lo que se estima como máximo va a durar esta crisis mundial”.

“Estas crisis en general son acotadas a nivel mundial. El congelamiento de tarifas está garantizado hasta fin de año, es un plazo muy adecuado para suplir esta crisis”, agregó.

Finalmente, se le preguntó sobre qué impacto esperan con estos anuncios, ante lo cual señaló que “nuestro foco son las familias, son los hogares más vulnerables, los más expuestos a estas variaciones internacionales del petróleo. Por lo tanto, no vamos a dejar a los chilenos solos y este plan pone énfasis principalmente en el transporte público: mayor, menor, Santiago y regiones”.