Ministro Cordero y situación de Vivanco: “Es un golpe institucional” y “no tenemos registro” de una situación similar en la Suprema

El titular de Seguridad comentó que hay un impacto "muy severo" en la confianza.

La noche de este domingo la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida en su domicilio en Las Condes, en el marco del Caso Muñeca Bielorrusa, donde es investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

La investigación que lleva adelante el Ministerio Público apunt a diversas irregularidades relacionadas con causas tramitadas en el máximo tribunal.

Esta jornada, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la situación, afirmando que se trata de un “golpe institucional muy severo”.

“La detención de un exministro de la Corte Suprema, que además fue removida de su cargo por los hechos a los cuales está asociada su detención, es por cierto un golpe institucional muy severo”, dijo en Radio Duna.

A su juicio, es un tema que va más allá de la imagen de Vivanco -que salió esposada de su casa-, sino “de lo que todo eso implica”.

“Nosotros no tenemos registros históricos de una situación similar en el pasado en la trayectoria de la Corte Suprema, los conflictos que uno podría decir que estuvieron en el borde de asuntos penales en el siglo XIX, principios del siglo XX, en nada se asemejan a esto, tenían que ver con otro tipo de disputas”, aseveró la autoridad.

Y añadió que la situación tiene un impacto “muy severo” en la confianza, por lo que la misma Suprema ha tomado medidas en pos de ello.

“La Corte también dio una señal institucional en esos términos y este proceso va a ser difícil”, concluyó.