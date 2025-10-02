Ministro Cordero por caso de Bernarda Vera: “Esta situación es mucho más que una pensión, reducirlo a ello es una simplificación excesiva”

El ministro sostuvo que, en el caso de la hija de Vera, “toda su trayectoria vital ha estado sobre la base de la convicción familiar de que su madre era una ejecutada política sin entrega de cuerpo”.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió nuevamente al caso de Bernarda Vera, realizando un llamado a no simplificarlo, ya que “es mucho más que una pensión”.

Cabe recordar que un reportaje publicado por Chilevisión reveló que Vera, quien aparece como detenida desaparecida en el Informe Rettig, en realidad estaría viva y residiendo en Argentina.

¿Qué dijo el ministro Cordero sobre el caso de Bernarda Vera?

En conversación con Radio Universo, el ministro se refirió a la pensión que recibe la hija de Vera, detallando que la ley establece que esta se entrega hasta los 25 años, salvo que tengan algún tipo de discapacidad, como es en este caso.

“La hija tiene más de 25 años, 57, y al momento que ocurrieron los hechos tenía 5. (…) Es una persona que toda su trayectoria vital ha estado sobre la base de la convicción familiar de que su madre era una ejecutada política sin entrega de cuerpo. Ella tiene una discapacidad certificada sobre el 60% que explica por qué recibe pensión hasta hoy”, agregó.

En esta línea, el secretario de Estado recalcó que no hay ningún antecedente que apunte a que ella tenía conocimiento sobre el real estado de su madre. “Ella tiene un título legal para recibir esa pensión (…). Todos los equipos que han estado en torno a esto, tienen la plena convicción de que ella y sus familias no sabían”.

Sobre la identificación de Vera, explicó que “cualquier diligencia que se deba ejecutar con el fin de identificar a la persona señalada en Argentina como tal, requiere una gestión judicial en Argentina promovida por un juez chileno en Chile”, detallando cuáles son los pasos a seguir.

Finalmente, el ministro de Seguridad Público hizo el llamado a no simplificar este caso. “Quiero ser bien franco: esta situación es mucho más que una pensión y reducirla a la discusión de una pensión —me van a perdonar— es de una simplificación excesiva”.