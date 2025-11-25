“Es un asunto de seguridad interna”: Ministro Cordero y decisión de Perú de militarizar frontera con Chile

El ministro de Seguridad también apuntó a que "los trabajos de seguridad fronteriza son exitosos cuando se trabajan conjuntamente".

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, habló sobre la decisión del gobierno de Perú de militarizar la frontera con Chile, con el objetivo de fortalecer la seguridad en dicho país.

En un punto de prensa, la autoridad afirmó que “las decisiones que toma Perú sobre este punto, no solo de la frontera con Chile, sino que con otras, es un asunto de seguridad interna. Nosotros hasta ahora mantenemos plenas coordinaciones en ese paso fronterizo sin ninguna alteración”.

Además, subrayó que “los trabajos de seguridad fronteriza son exitosos cuando se trabajan conjuntamente” y recordó experiencias de junio de 2019 y mayo de 2020 cuando “pudimos salir de esas crisis con Perú en esa zona específicamente, con la colaboración de ambos países y hasta ahora es el trabajo que han desarrollado especialmente la Policía Nacional del Perú con Carabineros y la PDI en la frontera”.

De todos modos, señaló que se trata de un asunto interno de Perú.

Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a la solicitud del gobernador regional de Arica, Diego Paco, que pidió que el presidente Gabriel Boric visite la frontera norte.

“Los asuntos de seguridad pública interior, así como asuntos de seguridad nacional, uno tiene que tratarlos con responsabilidad pública, no puede trabajarlos o discutirlos como si fueran asuntos de opinión pública pura y simplemente por los medios“, remarcó.

En esa línea, dijo que desde febrero de 2023 hay un despliegue en la frontera de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

“Solo le puedo transmitir al gobernador que las instituciones, tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, tienen una acción permanente. Hay acciones tanto de orden público como de control fronterizo y otras de inteligencia que se están desarrollando en la región”, concluyó.