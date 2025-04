Ministro Cordero apunta a la ANFP y le pide asumir responsabilidad por la violencia: “Tiene que responder”

El ministro de Seguridad también confirmó que, pese a las muertes en el estadio de Colo Colo, el domingo se jugará el clásico frente a la Universidad de Chile.

(EFE).— El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió este jueves a la Asociación chilena de Fútbol Profesional (ANFP) de que debe asumir su responsabilidad y cambiar políticas para borrar la violencia que desde hace años sacude el fútbol nacional, pero confirmó que pese a las muertes este jueves en el estadio de Colo Colo, el domingo se jugará el clásico frente a la Universidad de Chile.

¿Qué dijo el ministro Cordero?

En una rueda de prensa, Cordero también aclaró que fue el Gobierno el que ordenó la suspensión definitiva en el minuto 70 por invasión de cancha del encuentro entre Colo Colo y Fortaleza de la Copa Libertadores disputado esta noche de jueves pese a la muerte en las horas previas de los dos hinchas en un confuso incidente con la Policía, y la intención de la Conmebol de que este se reanudara.

“Lamentar la muerte de las dos personas fallecidas. El fútbol es un espectáculo, que las familias participen sin temor ni riesgos. Los actos vandálicos no se pueden tolerar”, dijo al inicio de su alocución.

“El delegado ha comunicado la suspensión del partido de esta noche, a pesar a las intenciones de los organizadores. El Gobierno ordenó la suspensión, pese a lo que querían los organizadores”, reiteró antes de confirmar la renuncia de la jefa de Estadio Seguro, institución que vela por la seguridad en el fútbol, Pamela Venegas, y de confirmar que pese a todo, el clásico de Chile, partido considerado de alto riesgo, se disputara normalmente el próximo domingo.

“Respecto de la fecha del fin de semana, el Ejecutivo considera que se debe mantener por respeto a los fallecidos y las personas. Si los clubes no cumplen con sus obligaciones, el Ejecutivo actuará como corresponde. El Superclásico del domingo se jugará, sin perjuicio de las obligaciones que se adopten este viernes”, subrayó.

“Los clubes tienen sus obligaciones, la ANFP también. Corresponde que todos quienes participan del mundo del fútbol condenen los hechos de violencia”, agregó después en un duro mensaje al ente regidor del fútbol chileno.

“La ANFP tiene que asumir y responder a las obligaciones que le corresponden y exigirle a los clubes las obligaciones en materias de seguridad. Me parece oportunista la declaración”, complementó. Y tuvo más: “La ANFP declaró como que esto fuese un asunto de tercero y no de ellos. No me parece”, concluyó.