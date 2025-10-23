Ministro Cataldo dice que “no pone en riesgo la validez de la evaluación” tras la falta de examinadores del Simce

El titular de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la ausencia de examinadores para tomar el Simce. En ese contexto, destacó que se alcanzó el 97,5% de implementación y subrayó que se debe “no electoralizar” esta problemática.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la controversia generada por la falta de examinadores para aplicar el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) en diversos establecimientos del país.

En ese contexto, el secretario de Estado llamó a “no electoralizar” la problemática y sostuvo que, al analizar los datos, “llegamos a más del 97,5% de implementación en los cursos asociados a los niveles que debían ser evaluados, lo que está por encima, incluso, de dos de los últimos cuatro años en términos de cobertura”.

Agregó que “también es importante que las familias sepan que, estando dentro del margen bajo el 3%, un poco más del 2,2% de los casos serán reprogramados. Esto no pone en riesgo ni los resultados ni la validez de la evaluación”.

En esa línea, Cataldo indicó que la reprogramación se aplicará en 156 establecimientos educacionales de un total de 6.030, cifra más baja que la del año anterior, cuando fueron 162 recintos.

“La validez del Simce no está en cuestión. Tenemos que cuidar un instrumento que es positivo para el país, que ha sido parte de una política pública con décadas de desarrollo. No estoy disponible para que, por razones ajenas al sistema educativo, se electoralice este tema ni se ponga en duda un proceso que ha ocurrido dentro de la regularidad de todos los años”, subrayó.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, comentó en CNN Chile Radio que “lo que hemos hecho es asegurarnos de reaccionar rápidamente para que todos los niños tengan el mismo derecho. Aquí hay un incumplimiento grave del contrato, con multas o sanciones que establece el Estado y que van en un rango de 200 millones. También hay boletas de garantía, de modo que no hay un detrimento en el patrimonio del Estado, que es el recurso de todos los chilenos”.

Finalmente, aclaró que se está llevando a cabo un sumario interno instruido por el Mineduc, cuyo objetivo es “determinar responsabilidades administrativas, si las hubiera, y también jurídicas, en caso de ser necesario”.