Durante esta jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a las declaraciones entregadas por el exseremi de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, quien asumió “fallas administrativas” en torno a las investigaciones por el Caso Convenios.

¿Qué dijo Hernández?

Hernández, a través de un comunicado, explicó que tiene “la tranquilidad absoluta de que las interrogantes que han dado origen a la investigación sobre los convenios de campamentos en nuestra región”.

“No solo no he intervenido en ninguna parte del proceso que se haya llevado a cabo para la suscripción de convenios asociados a la Fundación, sino que el equipo de la región han asumido en todo momento que mi inhabilidad y deber de abstención e imparcialidad, se debía ejercer de manera preventiva y automática”, señaló.

Asimismo, aseguró que “en esta circunstancia se trata de una falla administrativa que asumo total y exclusivamente yo, a título personal”.

La respuesta del ministro Montes

Tras estas palabras, el ministro Carlos Montes fue enfático y dijo que “es muy importante que el exseremi plantee todos estos antecedentes en el proceso que va a ser convocado por el Ministerio Público”.

Montes recalcó que mandaron a una comisión a investigar los hechos y “luego, descubrimos que él había ejercido mal su declaración de inhabilidad, porque él había trabajado antes en la empresa beneficiada. Y, es por eso, que se inició una investigación sumaria y se le suspendió del cargo”.

“A pesar de lo que habíamos consultado si hay otro elemento, nos dijo que no. Bueno, él lo que hace en esta carta es decir que se equivocó, pero en definitiva, él autorizó a una institución que es parte de Urbanismo Social. La autorizó para poder reanudar funciones dentro de la región, teniendo inhabilidad para hacerlo y es por eso que se le pidió la renuncia al cargo“, agregó.

“Se entregaron todos los antecedentes. Veremos lo que dicen las instituciones, no basta con lo que él diga“, concluyó el ministro.