Ministro Álvaro Elizalde por bots y noticias falsas: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”

En una entrevista, el ministro del Interior fue consultado sobre el ambiente en el marco de las elecciones presidenciales, alertando ciertos desafíos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a los bots que difundieron noticias falsas durante la campaña presidencial, afirmando que “lo que le pasó a Evelyn Matthei fue injusto“.

Este martes, en conversación con Radio Agricultura, el secretario de Estado abordó la tensión migratoria y el ambiente en el marco de las elecciones presidenciales, entre otros temas.

Sobre el proceso electoral, dijo creer que hay “un desafío para la democracia”, que es “la importancia de que el debate se realice sobre base de datos contrastables, fidedignos, oficiales, que reflejen lo que efectivamente ocurre en la realidad”.

Mencionó a Europa y Latinoamérica, donde “a veces hay fake news, las mentiras, y ahora incluso estamos en presencia de los deepfakes (…). Todo creado con inteligencia artificial es muy difícil de distinguir, y son desafíos, por tanto, que tenemos para la democracia”.

“Basta recordar lo que la propia excandidata Evelyn Matthei en su momento denunció (…). Todos vimos en las redes sociales como se daba a entender, poco más que estaba inhabilitada mentalmente para desempeñar la presidencia, y eran vídeos editados”, agregó.

Señaló que “lo que le pasó a ella fue muy injusto y por eso tenemos que estar muy alerta ante quienes ocupan esa herramienta para desprestigiar a sus adversarios o competidores”, detallando que hasta existe una denuncia que es impulsada por el Ministerio Público.

“Yo creo que aquí finalmente hay que defender un principio, y el principio es que la campaña debe realizarse sobre la base de un debate informado, con información veraz, fidedigna, y sobre todo un espíritu constructivo, debatir lo que es mejor para el país, contrastar ideas, sin descalificarnos unos a otros”, cerró el secretario de Estado.