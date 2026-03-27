“Este es un gobierno que ante las crisis y emergencias no se desordena”: Ministro Alvarado responde a críticas por manejo comunicacional

El ministro Claudio Alvarado abordó las críticas hechas a la estrategia comunicacional de la administración de José Antonio Kast y recalcó que “muchas veces puede haber interpretaciones respecto de un dicho, una gráfica o una palabra, pero este Gobierno actúa de manera cohesionada y ordenada”.

Este viernes, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se reunió con los titulares de Hacienda, Transportes y Energía para analizar el Plan Chile Sale Adelante, que busca impulsar medidas para mitigar el impacto económico del alza histórica en el precio de los combustibles.

Durante la mañana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, cuestionó en Radio Infinita el manejo comunicacional de la administración vigente ante la contingencia, sobre todo por la polémica en redes sociales cuando se señaló que el “Estado está en quiebra”.

La publicación se borró en redes sociales luego de que tanto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como Alvarado se desmarcaran de la frase. Pese a eso, la Contraloría General de la República (CGR) pidió explicaciones a la Ministra Secretaria General de Gobierno por el post.

Al ser consultado por las declaraciones de la militante de Renovación Nacional (RN), el secretario de Estado aseguró que “este es un Gobierno que, ante las emergencias y las crisis como las que estamos viviendo, no se desordena”.

“Muchas veces puede haber interpretaciones respecto de un dicho, una gráfica o una palabra, pero este Gobierno actúa de manera cohesionada y ordenada”, precisó.

Agregó que “ante esta emergencia por la crisis de los combustibles, nos propusimos un objetivo en 48 horas: teníamos la solución con la colaboración del Parlamento, y hoy estamos informándoles a ustedes cómo implementamos esas medidas, fundamentalmente en las regiones”.

Por su parte, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, respondió:

“Fue muy claro el ministro del Interior: nosotros no nos perdemos; la comunicación es para la ciudadanía, y lo que hemos hecho en las últimas semanas es informarles acerca de los planes de emergencia del Gobierno”.