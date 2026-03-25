Ministra Ximena Rincón descarta desabastecimiento por alta demanda de combustibles: Solo dos comunas requieren reposición

La ministra de Energía, Ximena Rincón, descartó algún desabastecimiento y, según nuevas actualizaciones, informó que en La Cruz y Tiltil el combustible ya fue repuesto, mientras que en Doñihue se restablecerá a las 21:00 horas y en Palena durante la noche.

Durante la tarde de este miércoles, la ministra de Energía Ximena Rincón, abordó el alza del precio de los combustibles.

En ese contexto, enfatizó en 24 Horas: “Desabastecimiento no va a haber. De hecho, de las 1.850 estaciones de servicio en el país, 511 están en la Región Metropolitana. En la mañana había 32 bombas de bencina que tenían problemas de stock; en la tarde eran 58, pero todas las comunas del país están funcionando, salvo cuatro”.

Estas son La Cruz (Valparaíso), Tiltil (Región Metropolitana), Doñihue (O’Higgins) y Palena (Los Lagos).

“Nos comunicamos con las compañías para que se hicieran las reposiciones respectivas”, aclaró. Asimismo, sostuvo que esto ocurrió porque, previo a que se diera a conocer el incremento de los precios de los combustibles para este jueves 26 de marzo, se produjo un “quiebre de stock, pero no porque no haya combustible, sino porque hubo una demanda excesiva en esos puntos de carga”.

“Hay contratos suscritos, la ENAP está operando, y las compañías como Copec, Shell y Aramco están funcionando. Además, tenemos una muy buena coordinación con ellos”, enfatizó.

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En cuanto a la situación de La Cruz y Tiltil, el combustible ya fue repuesto, mientras que en Doñihue se restablecerá a las 21:00 horas y en Palena durante la noche.

Esta noticia fue actualizada a las 19:26 horas.

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