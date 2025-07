Ministra Vallejo responde a Kast tras acusar al Gobierno de “matones”: “Fuera de lugar y una falta de respeto”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del candidato presidencial José Antonio Kast, quien, en medio de la polémica con Evelyn Matthei en el contexto de la carrera presidencial, afirmó: "Los únicos matones son los que están en el Gobierno".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, luego del emplazamiento de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien acusó una “campaña sucia” en redes sociales y condicionó su eventual apoyo a Kast en una segunda vuelta.

En ese contexto, Kast manifestó que “los únicos matones son los que están en el Gobierno”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNNChile (@cnnchile)

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

La secretaria de Estado calificó las declaraciones como “fuera de lugar y una falta de respeto”, y comentó que “es lamentable que un candidato, en vez de estar haciendo propuestas, esté atacando al Ejecutivo”.

Además, enfatizó que en contextos electorales lo relevante es el debate de ideas, y no los ataques.

En medio del debate que ha surgido tras la parodia que realizó la Unión Demócrata Independiente (UDI) al ministro Nicolás Cataldo y la denuncia presentada por Matthei, Vallejo planteó: “Nuestro llamado ha sido sumamente claro a la responsabilidad, sobre todo en contextos electorales, de no propender ni propagar desinformación, fake news o campañas de utilización de la imagen de candidatos o candidatas a través de la inteligencia artificial, que busquen manipular la percepción o imagen del adversario”.

Y concluyó: “En política no todo vale. No es ético ni corresponde en una democracia que se use la desinformación, el engaño o la mentira como estrategia electoral”.