En entrevista con TVN, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló que el ex presidente de Perú, Pedro Castillo “no es un golpista” y reconoció oficialmente al Gobierno de Dina Boluarte.

En el programa Estado Nacional, la canciller señaló que “yo no hablaría de intento de golpe. Yo creo que lo que hubo, fue no respeto a las normas. Creo que después se encauzó de acuerdo a las normas constitucionales”.

En esa línea, Urrejola enfatizó que “los distintos problemas de gobernabilidad democrática que ha tenido Perú en los últimos 5-6 años. Es decir, más allá del ex presidente Castillo, nosotros hemos visto que los últimos 5 años han habido seis presidentes y eso es un tema de institucionalidad democrática”.

Sobre la figura de Pedro Castillo, expresó que “yo creo que no es un golpista, pero sí creo que él no cumplió con las normas constitucionales que debió de haber cumplido en su momento. Pero yo no lo declararía golpista“.

Consultada sobre una posible ola migratoria en la frontera chilena tras la crisis en Perú, Urrejola dijo que “entiendo la preocupación y me parece completamente legítima, pero hasta ahora los números no se condicen con esa preocupación. Es decir, hay una preocupación de que puede haber un aumento de la ola migratoria, pero en los hechos no ha habido un aumento”.

Canciller Urrejola por TPP11: “No pasará del próximo viernes”

Por otro lado, y respecto al TPP11, la canciller confirmó que durante la próxima semana se depositará en Nueva Zelandia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11).

“No pasará del próximo viernes. Lo que se hace ahí es una nota que firmo yo a la Secretaría del TPP, donde comunicamos que Chile ha ratificado el TPP. Se hace una comunicación, eso es el depósito, dando cuenta de la ratificación en el Congreso y a partir de ese depósito, tienen que pasar 60 días para que el TPP entre en vigencia”, explicó.

Sin embargo, evaluó el tratado como un “acuerdo necesario, pero que tiene problemas“.

En esa línea, dijo que cada ministerio está revisando el TPP, “viendo cuáles son las áreas en la que ellos creen que pueden haber problemas en la implementación”.

“Dentro de la coalición de Gobierno siguen habiendo voces que creen que (el TPP) no da beneficios y otras voces dentro de la coalición de Gobierno que entienden que sí hay beneficios. Yo lo que quiero recalcar es que estamos respetando una decisión del Senado, y lo que responde acá es ratificarlo y hacernos cargo de su implementación”.