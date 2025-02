Ministra Toro afirma que “en ninguna reconstrucción” las viviendas han estado listas en un año

La secretaria de Estado se refirió a los cuestionamientos sobre la gestión en el proceso de reconstrucción de la Región de Valparaíso, donde este mes se cumple un año del incendio que destruyó miles de viviendas y dejó cientos de personas fallecidas.

Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, se refirió a los cuestionamientos por el retraso en la reconstrucción de la Región de Valparaíso tras los incendios que dejaron cientos de muertos y destruyeron viviendas en febrero del año pasado.

La secretaria de Estado señaló que, al igual que lo ha planteado el titular de Vivienda, Carlos Montes, “nos gustaría avanzar más rápido. Frente a esta situación, nosotros en ningún caso somos conformistas, pero estamos trabajando a toda máquina para cumplir con los compromisos que hicimos en el plan de reconstrucción”.

Asimismo, complementó que se ha avanzado en distintas dimensiones; sin embargo, las principales complejidades, enfatizó, tienen relación con la vivienda. “Eso es algo que se repite respecto de reconstrucciones anteriores. Y por eso hay claramente una autocrítica que ha realizado el ministro Montes, pero también hay temas que son más bien estructurales”.

En cuanto a los desafíos, planteó que su objetivo es proponer un cambio institucional para enfrentar las reconstrucciones.

Consultada sobre cuánta verdad hay en la mirada política que asegura que el expresidente Piñera reconstruyó más rápido que el actual jefe de Estado al año de la emergencia, comparando esto con el 27 de febrero de 2010, Toro respondió en 24 Horas que aún persisten problemáticas que enfrentó Piñera en su primera administración, en materia de vivienda.

“Yo escucho las críticas, me parece muy importante escucharlas, pero también es importante que debatamos con hechos y no simplemente para hacer puntos políticos o un titular, porque aquí no nos sirve estar mirando los procesos anteriores y debatir con ideales que no se ajustan a lo que sucedió en ese momento. Sin duda, fue un proceso de gran magnitud, y hay mucho que aprender de él, pero, como señale, todavía existen pendientes en esa materia”, sostuvo.

En esa misma línea, enfatizó que se han adoptado distintas medidas relacionadas con el ámbito administrativo y legislativo: “Mejorar nuestra legislación para tener mayor flexibilidad en materia de vivienda, y eso se va a ver reflejado en el plan administrativo y legislativo. También se verá reflejado, por supuesto, en las obras este año. Pero en ninguna reconstrucción de esta magnitud las viviendas han estado al año, y tampoco lo planteamos así, para no crear falsas expectativas”.