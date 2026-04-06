Ministra Sedini explica por qué el Gobierno no avanzó con auditoría internacional: “Tenía un costo enorme”

Pese a que fue una promesa de campaña presidencial, el Gobierno decidió no realizar una auditoría externa internacional para inspeccionar los recursos públicos.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, explicó este lunes que la administración de José Antonio Kast desistió de la auditoría internacional debido al alto costo que significaría contratar firmas auditoras internacionales.

“La auditoría internacional tenía un costo enorme para el Estado y, dada la situación de estrechez fiscal que estamos viviendo en este momento, decidimos usar las herramientas internas que tiene el Estado”, declaró.

En la misma línea, señaló que el Gobierno “tiene una capacidad interna para generar auditorías” y aseguró que “nunca antes se había realizado este tipo de auditoría interna”.

Dentro de las facultades que tiene la administración para examinar el uso de los recursos públicos, detalló que hay más de 1.000 auditores recopilando información de alrededor de 500 servicios e instituciones públicas y que, desde este lunes, se empezará a enviar dicha información al Gobierno.

“Estamos usando toda la capacidad del Estado para entregar información a los chilenos sobre la situación fiscal que vivimos (…) y, al mismo tiempo, estamos cuidando los recursos de los chilenos”, enfatizó.