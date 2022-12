En entrevista con La Tercera, José Morales se refirió al rechazo de su nombre en el Senado para suceder a Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional. Votación donde no consiguió los 33 votos necesarios para ser ratificado en el cargo.

“Eso a mí me parece particularmente grave, porque cuando usted perjudica al Ministerio Público, perjudica las posibilidades que tiene la sociedad de perseguir el delito. Me parece que no se han medido las consecuencias que ha tenido esta guerra sucia para el país“, declaró al mencionado medio.

“Cuidar el Ministerio Público”

Ante esto, y consultada por las declaraciones del fallido candidato a la Fiscalía Nacional, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, realizó un llamado a “cuidar el Ministerio Público“.

“No tengo información respecto de los dichos del fiscal. Pero quisiera hacer un llamado acá a todos los involucrados a las instituciones del Estado, a cuidar la Fiscalía de Chile, a cuidar el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución clave del sistema de justicia, clave de la democracia y es responsabilidad de todas las autoridades, de todas las instituciones poder colaborar para llevar a puerto este proceso de nominación“, señaló la secretaria de Estado, quien recibió duras críticas por parte de la oposición, que incluso pidieron su renuncia tras la votación.

Asimismo, soslayó que como Gobierno, “vamos a seguir buscando a la mejor persona“. Mientras que sobre la continuidad del proceso, dijo que “a la Corte Suprema le compete poder completar la quina para que el Presidente de la República pueda seleccionar a uno de los candidatos o candidatas de una quina de personas. Ese procedimiento de nombramiento de definición de la quina debe ocurrir la próxima semana y nosotros vamos a seguir trabajando para hacer que este procedimiento sea lo más transparente y abierto a la ciudadanía con foco a las prioridades del país“.

Finalmente, la titular de Justicia desdramatizó el resultado de la votación en el Senado, y apuntó que entre las razones del rechazo a Morales, influyó la ausencia de algunos parlamentarios.

“Había ausencias hoy en el Senado producto de viajes, el quórum podría haber sido menor para esta votación si los senadores que hubieran estado de viaje hubieran pedido permiso constitucional. Solo la senadora Yasna Provoste había pedido ese permiso y eso complicó también la votación porque tenemos una cantidad relevante de senadores fuera del país”, zanjó.