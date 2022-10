La secretaria de Estado aseguró que están dispuestos a llegar a acuerdos, pero que "lo que no podemos aceptar es que se creen falsas expectativas". Respecto al proyecto que busca derogar el aborto y aumentar sanciones a quienes lo practiquen, Orellana fue enfática en señalar que "no vamos a retroceder, no vamos a permitir que parlamentarios que tienen una posición pretendan hacernos retroceder en derechos".