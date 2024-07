Ministra Orellana arremete nuevamente contra Macaya tras polémicos dichos: “Me es difícil no ver aquí una estrategia jurídica”

Por CNN Chile 23.07.2024 / 10:46 Compartir

Este lunes, el senador afirmó que los denunciantes por abusos de su padre “no son familiares”. La ministra señaló que con estos dichos Macaya "asume que si no es incestuoso, es decir, si no es familia consanguínea, no es un problema".