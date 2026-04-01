Ministra Judith Marín explica por qué se “pausó” el despido de Priscilla Carrasco del SernamEG

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, aclaró la decisión de "pausar" el cese de funciones de Priscilla Carrasco en el SernamEG.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se refirió a la controversia que ha generado el caso de Priscilla Carrasco.

El pasado lunes 30 de marzo, el Ministerio de la Mujer informó a través de una declaración pública el cese de funciones de Carrasco en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), en medio de su tratamiento por cáncer de mama triple negativo. Sin embargo, este miércoles el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció en Radio Pauta que se “pausó” la decisión debido a la emisión de una licencia médica.

La titular de la Mujer detalló en La Segunda que el martes 31 de marzo, cerca de las 16:00 horas, Carrasco presentó su reposo médico ante el Ministerio de la Mujer.

“La licencia fue recibida de forma posterior a la notificación de renuncia no voluntaria, pero tiene efecto desde el día anterior”, esclareció.

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Consultada por el citado medio sobre si su desvinculación fue un error, respondió que no existían licencias médicas vigentes de por medio. Sin embargo, reconoce que existe una “situación humana y compleja”, pero enfatizó que “nuestro deber es primero que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas y en este caso las confianzas no se daban porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar SernamEG, Prodemu y el Ministerio de la Mujer“.

En esa línea, subrayó que su continuidad en el cargo no podía sostenerse principalmente por “diversas situaciones identificadas y que responden a la obligación de garantizar la continuidad del servicio y resguardar el correcto uso de recursos públicos para asegurar la atención a mujeres”.

Mira aquí la entrevista de Priscilla Carrasco