La ministra del Trabajo, Jeannete Jara, se refirió al proyecto de quinto retiro del 10% presentado por los algunos parlamentarios y aseguró que la medida “no es tan universal” debido a la cantidad de personas que ya tienen dinero en sus cuentas previsionales.

“El retiro no es tan universal porque más de 4 millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. De hecho, 2 millones no tienen ni un peso que retirar”, dijo en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo, la secretaria de Estado comentó que el proyecto “busca hacerse cargo”, reconociendo a las familias que requieren apoyo en el pago de sus deudas “pero, por otro lado, impedimos que este retiro alternativo, con este sentido de responsabilidad, no impacte en la inflación”.

Asimismo, agregó que: “Algo que no le puede pasar a la política es que se disocie de tal forma de lo que en realidad las familias viven, que termina siendo deslegitimada. Si bien nosotros no hemos estado de acuerdo con este quinto retiro, como Gobierno (…) hay una realidad de la que sí hay que hacerse cargo: las familias chilenas viven con la presión de las deudas”.

En la misma línea, la secretaria de Estado se refirió a las expectativas que tiene el Gobierno respecto a la iniciativa y señaló que esperan que sea rechazada.

“Si ponemos al centro la reforma que tenemos que implementar en el sistema de pensiones, no me cabe duda que vamos a contar con las voluntades”, sostuvo.