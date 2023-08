Durante este viernes, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, profundizó en los lineamientos de la reforma previsional en el encuentro “Mejores pensiones para Chile”, en la comuna de Macul. En dicha actividad, participaron organizaciones de la sociedad civil y cerca de 800 personas.

“Vamos a explicar brevemente algunos elementos centrales del proyecto de reforma de pensiones, no porque le queramos dar la lata, sino porque hay mucha fake news dando vuelta para dar miedo e impedir que se realicen los cambios, y algunos sigan ganando cuando las grandes mayorías tienen pensiones de muy bajo monto”.

En ese contexto, agregó: “Por eso quiero comentarles algunos elementos para que manejen la información. Lo primero, ¿cuál es el propósito de la reforma de pensiones? Mejorarlas, precisamente por eso se está llevando a cabo esta reforma. Cuando las AFP proponen que la solución consiste en aumentar la edad de jubilación, eso tiene un efecto a largo plazo. Sin embargo, en la actualidad contamos con un millón y medio de pensionados que requieren un aumento en sus pensiones. En segundo lugar, se busca reducir la discriminación de género en las pensiones, ya que existe una diferencia significativa. Por último, se persigue garantizar la libertad de elección”.

La encargada de la cartera del Trabajo, sostuvo que “durante 40 años hemos estado obligados en el sistema privado, ¿por qué no podría haber una alternativa pública? El que quiere que se cambie.

Presidente de la República, @GabrielBoric, encabeza junto a ministra @jeannette_jara y expdta @mbachelet, encuentro con personas mayores por #MejoresPensiones para Chile. En la instancia, nos recibe el dueño de casa, el alcalde de Macul, @GonzaloMontoyaR

Además, anunció que a partir de este lunes 14 de agosto iniciará una gira nacional encargada por el presidente Gabriel Boric. Esta gira estará acompañada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el proyecto.

El debate del 6%

En cuanto al debate del 6%, en el cual la oposición propone que debe mantenerse en la cotización individual, la ministra Jara detalló que el proyecto “valora el esfuerzo personal” y agregó que “este 6% que se va a crear no es para quienes no cotizaron, no trabajaron y no se esforzaron. Es precisamente para aquellos que haciéndolo tienen una pensión que no les alcanza. A ustedes se les va a reconocer el esfuerzo que cada año cotizaron con un monto”.

Además, anunció la creación de la cotización del empleador, argumentando: “¿En Chile quién cotiza? Los trabajadores y en los demás países, ¿quiénes cotizan? Trabajador y empleador, entonces aquí falta alguien y son los empleadores”.

“Su pensión después de los $250 mil va a tener lo que usted ahorró en su AFP, nadie se lo va a quitar, aquí no va a ver ningún manotazo, todo lo contrario, lo que se busca aquí es aumentar las pensiones (…) Usted va a tener un seguro social y eso es lo que hoy día no hay”, concluyó.