Ministra Delpiano rechaza supuesto decreto de Trump contra cárteles: “No corresponde que un grupo externo intervenga”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al eventual decreto del presidente de Estados Unidos contra los cárteles de droga y enfatizó la soberanía de los países para enfrentar los problemas de seguridad.

(CNN Español/CNN Chile) — Durante este sábado, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al eventual decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los cárteles de droga que podría afectar la soberanía de su país.

Según un reporte de The New York Times, que cita a fuentes familiarizadas con el tema, Trump firmó en secreto una directiva para que el Pentágono emplee la fuerza militar contra cárteles extranjeros que su gobierno ha designado como organizaciones terroristas.

Respecto a este posible plan, la secretaria de Estado señaló en T13 que “no corresponde que un grupo externo intervenga en otro país soberano” y aclaró que actualmente existen acuerdos firmados entre las policías, centros de investigación y las propias Fuerzas Armadas.

Lee también:México sobre presunto decreto de Trump contra cárteles: “EE.UU. no va a venir con los militares”

Finalmente, sobre el combate al crimen organizado, destacó que existe una buena relación en esta materia con Estados Unidos.

“Hay convenios de traslado de delincuentes, etcétera. Pero es Chile el que tiene que hacerse cargo y pedirá los apoyos que necesite si es que los requiere. Toda la investigación la hace Chile”, concluyó.