Ministra de Educación por inicio del cobro a deudores del CAE: “No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos”

La titular de Educación, María Paz Arzola, abordó el anuncio de la Tesorería General de la República respecto al cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado. “Lo importante es que acá la gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas”, afirmó.

Durante este lunes, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió al inicio del cobro que realizará la Tesorería General de la República (TGR) respecto de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

En cuanto a la población que gana un sueldo sobre los 5 millones de pesos y mantiene deuda, la secretaria de Estado enfatizó que están evaluando “todas las maneras de avanzar con lo que es la cobranza de créditos que se tienen que pagar, que también se tienen que cobrar. Y no vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos que, especialmente en momentos como este, pero en general, tienen que poder recaudarse y recuperarse”.

“Se está dando inicio hoy a esta cobranza, a estos procedimientos, y vamos a seguir. Es parte de nuestro compromiso y de nuestros planes poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que en adelante también van a requerir del apoyo financiero del Estado”, complementó.

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Respecto de la situación de las personas que ganan bajo los 5 millones de pesos, la titular de Educación remarcó que el CAE “es un crédito que tiene ciertas ayudas, como por ejemplo, poder suspender el pago de la deuda o bien rebajar las cuotas para aquellos deudores para quienes la cuota representa más de un 10% de su ingreso”.

Y concluyó: “Esos son beneficios que existen y que, por supuesto, hay que activarlos y solicitarlos en los casos en que proceda. Pero lo importante es que acá la gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas”.