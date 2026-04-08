Ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se pronuncia tras agresión en la UACh: “Yo no tengo miedo”

La secretaria de Estado agradeció el apoyo y la condena transversal por parte del mundo político y la calificó como "una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo y podamos trabajar juntos por un mejor Chile”.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se pronunció este miércoles tras la agresión que sufrió por un grupo de estudiantes durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

“Yo me vine a Chile a trabajar y a tratar de dar de vuelta la mano que Chile me dio, el gran amor, cariño y educación que recibí en la Universidad de La Serena”, señaló la ministra, destacando el valor de su trayectoria y el rol de su familia en su labor.

Lincolao enfatizó la importancia de mantener un diálogo constante con académicos, investigadores y estudiantes.

“Hemos recorrido Chile, visitando universidades, conversando con personas sobre ideas y desafíos que nos ayudan a mejorar desde el Ministerio”, explicó.

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A pesar de los incidentes, la secretaria de Estado aseguró que su trabajo continuará con normalidad y sin interrupciones.

“No creo que esto nos pare para nada. Estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible. Ese apoyo transversal que hoy he visto de todas las autoridades y de todos los políticos, creo que es una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo y podamos trabajar juntos por un mejor Chile”, afirmó.

“Yo no tengo miedo, ni creo que esto va a parar para nada ni a mí ni a los otros ministros de seguir trabajando por todos los chilenos, sostuvo.

Finalmente, Lincolao destacó la importancia de su equipo y de la colaboración con distintas autoridades.

“Estamos armando un equipo fabuloso que va a permitir generar progreso y cambios, y seguiremos interactuando con todos los chilenos”, puntualizó.