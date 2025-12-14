Ministra Camila Vallejo por envío de mensajes políticos a través de app Lipigas: “Es un hecho grave”

La ministra vocera también advirtió el "uso ilegal de datos personales, lo que le suma obviamente una gravedad".

Tras votar en el marco de la segunda vuelta presidencial, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó diversos temas, entre ellos el envío de mensajes políticos a través de la aplicación de la empresa Lipigas.

“Obviamente es un hecho grave, no es simplemente una paloma mal puesta en la vía pública, se trata del uso de datos personales y algo que obviamente en primer lugar tiene que investigar el Servel y también la empresa”, señaló.

Afirmó que “no se puede hacer campaña en el periodo donde estamos (…). Eso ya es grave, pero cuando se usan los datos personales para incumplir la ley y difundir campaña electoral fuera de plazo usando, insisto, datos personales de manera ilegal, eso le suma obviamente una gravedad, pero le corresponde a la empresa iniciar las acciones legales correspondientes”.

“No habíamos visto, yo no recuerdo al menos, algo similar, donde se envíe mensajería de manera masiva fuera de período electoral, accediendo de manera ilegal a los datos de las personas y llamando a votar. Por lo tanto, es algo que, insisto, tenemos que tomarnos en serio”, cerró la secretaria de Estado.

Desde la empresa Lipigas anunciaron el ingreso de una denuncia formal ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.