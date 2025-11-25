Ministra Antonia Orellana y rechazo del CNTV a spot: “Hasta donde sé, ningún candidato está a favor de la violencia de género”

La ministra de la Mujer sostuvo que “hemos tenido varias segundas vueltas, una campaña para el segundo plebiscito constitucional entremedio y por primera vez se nos rechaza el transmitir esta campaña”.

Sigue la polémica tras la decisión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de rechazar un spot del gobierno sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Este martes, tanto la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, como la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionaron la decisión de no exhibir la campaña “Una Ley en Nombre de Todas”.

En conversación con Pulso, Orellana sostuvo que “hemos tenido varias segundas vueltas, una campaña para el segundo plebiscito constitucional entremedio y por primera vez se nos rechaza el transmitir esta campaña porque se considera que podría ser contingente a la coyuntura electoral”.

Afirmó que “a quien más afecta es a las mujeres de sectores rurales (…). Hay un uso de televisión abierta más alto, y es precisamente en esas zonas donde tenemos las menores tasas de denuncias”. “El Estado pierde una oportunidad de defender una nueva ley que trae beneficios para las mujeres”.

“No hay, o al menos, hasta donde yo sé, no hay ningún candidato que esté a favor de la violencia de género y, por lo tanto, es un ‘no me ayude tanto, compadre””, agregó la secretaria de Estado, quien también confirmó que se solicitó al consejo que se reconsidere el rechazo entregado.

Por su parte, en un punto de prensa, Vallejo señaló que “necesitamos que toda la institucionalidad del Estado siga contribuyendo a la aplicación de esta ley, y, el CNTV, como otra institución del Estado, aunque autónoma, tiene un rol que jugar para garantizar que la información llegue a todas y todos“.

“Por qué el contexto electoral tendría que ser argumento para no difundir una ley aprobada por el Estado, una ley que busca avanzar en la erradicación de todas formas de violencia contra las mujeres, que busca informar a la ciudadanía en qué consiste una ley”, dijo, recalcando que el spot “no tiene nada de electoral, no marca ningún tipo de posición política coyuntural”.

Mira acá el anuncio rechazado por el CNTV