Ministerio de Defensa entregó 18 drones que permitirán extender vigilancia en la frontera norte

El Ministerio de Defensa entregó 18 drones que se sumarán al Sistema Integrado de Frontera (Sifron).

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, visitó este miércoles el Comando Conjunto Norte en Iquique, donde hizo entrega de este nuevo equipamiento que permitirá extender la vigilancia aérea fronteriza en zonas de difícil acceso.

En la instancia estuvieron presentes el delegado presidencial regional de Tarapacá, Pedro Medalla; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de aviación, Leonardo Romanini; y el comandante

del Comando Conjunto Norte, general de aviación Miguel Stange.

Estos nuevos drones -se entregaron 18 de 21- serán distribuidos en las regiones de Arica y Paricanota, Tarapacá y Antofagasta, y tienen capacidad de monitorear áreas de entre 6 y 40 km, además de estar equipados con cámaras térmicas.

“Esta tecnología permitirá reforzar la capacidad de patrullaje autónomo de las Fuerzas Armadas y complementar los sistemas terrestres ya desplegados”, complementaron desde el Ministerio de Defensa.

La ministra Delpiano comentó que “custodiar nuestra frontera es también atajar al narcotráfico, al crimen organizado. Aquí tenemos un problema que nos obliga a tener un equipamiento tecnológico acorde a la inmensa tarea de garantizar que a Chile se entra por las fronteras autorizadas”.

¿Cómo serán los drones que resguardarán la frontera del norte de nuestro país? 🇨🇱 Aquí, el jefe de Operaciones del Comando Conjunto Norte, Ramón Morales, nos cuenta sobre la entrega de 18 de los 21 drones que se suman al Sistema Integrado de Frontera (SIFRON). pic.twitter.com/uZ3fIYyNNQ — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) September 3, 2025

Y añadió que “este esfuerzo combinado con las policías, interagencial, con la participación de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, nos ha permitido bajar en 35% los ingresos ilegales en comparación con el año pasado y eso no es casual”.

El Sifron -dijo la autoridad- quedará terminado durante la actual administración. “Nosotros queremos defender nuestra soberanía, defender nuestro país, defender a nuestros ciudadanos, y eso se hace con personal y con equipamiento”, sentenció.

Los 21 drones se suman al equipamiento ya desplegado en el marco de Sifron, cuyo objetivo es el resguardo de la zona fronteriza norte a través de patrullajes y tecnología operada por personal de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, el sistema cuenta con 52 vehículos, dos puestos de mando, seis Puestos de Observación Fronteriza (POF) modulares, tres POF fijos, 12 cámaras de alto alcance con visión nocturna para vigilancia móvil y seis puntos de visualización habilitados.