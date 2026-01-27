País transporte público

Ministerio de Transportes anunció incorporación de pago con tarjetas bancarias en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funcionará?

Por Valentina Sánchez Cárdenas

27.01.2026 / 10:01

La innovación comenzará con un período de marcha blanca a mediados de febrero.

El Ministerio de Transportes informó sobre una nueva modalidad de pago en el Metro de Santiago y en el Tren Nos.

A partir del 13 de febrero, comenzará la marcha blanca del proyecto que busca que el transporte público de Santiago sea “más ágil y aún más moderno”.

Esto, debido a la incorporación del pago con tarjetas bancarias (débido, crédito, prepagos) en los servicios de Metro y Tren Nos.

“A contar del próximo 13 de febrero, quienes viajen en Metro o Tren Nos, podrán hacer uso de sus tarjetas bancarias físicas o habilitadas en dispositivos móviles como celulares o smartwatch para pagar sus viajes, manteniendo el beneficio de la intermodalidad en estos dos modos si usan este formato”, dijo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Para que exista integración en la tarifa entre Metro y EFE, durante el viaje se deberá usar el mismo método de pago, es decir, la misma tarjeta bancaria o la misma billetera digital.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, destacó que el pago con tarjetas “es un avance tecnológico que mejora la experiencia de viaje, amplía las alternativas de acceso y nos alinea con los estándares de los principales sistemas de transporte del mundo”.

Con esta medida, Santiago se suma a las ciudades del mundo que cuentan con esta opción de pago, tales como Londres, Madrid, Chicago, Ciudad de México, Río de Janeiro, entre otras.

Las autoridades indicaron que esta innovación no será solo para usuarios regulares, “sino también para usuarios esporádicos como los turistas, quienes no necesitarán comprar una tarjeta especial o descargar una app para usar nuestros metros y trenes”.

De todos modos, no aplicará para buses de Red Movilidad ni a tarifas reducidas (estudiante y adulto mayor).

Se espera que a fines de 2026 pueda ser habilitada en buses de Red Movilidad.

Para saber qué tarjetas se pueden utilizar para el pago, se puede revisar el listado aquí.

