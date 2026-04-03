Ministerio de Salud amplió población objetivo para vacuna contra el COVID-19: ¿Quiénes conforman el grupo?

Las autoridades sanitarias informaron que actualmente el SARS-CoV-2 es el "virus respiratorio inmunoprevenible con mayor circulación en Chile".

El Ministerio de Salud (Minsal) informó sobre la ampliación de la población objetivo para recibir la vacuna contra el COVID-19.

La medida, que fue instruida por el Minsal y la Subsecretaría de Salud Pública, se tomó ya que actualmente el SARS-CoV-2 es “el virus respiratorio inmunoprevenible con mayor circulación en Chile, provocando un aumento en las consultas de urgencia por esta causa”.

Grupo objetivo: ¿Quiénes deben vacunarse contra el COVID-19?

De acuerdo a las autoridades sanitarias, los cambios en la población objetivo corresponden a:

La edad de la población objetivo pasa de 65 a 60 años y más.

Los enfermos crónicos pueden recibir la vacuna desde los 6 meses hasta los 59 años. Anteriormente estaba fijado para mayores de 18.

Se agrega a los cuidadores/as de adultos mayores y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).

Se elimina el requisito de presentar documentos de respaldo para acreditar una patología crónica.

Se baja de un año a seis meses el intervalo mínimo entre dosis de vacunas contra COVID-19.

Quienes sean parte del grupo objetivo pueden revisar su centro de vacunación más cercano en el sitio web de Me Vacuno o haciendo click aquí.