Ministerio de Justicia instruye “revisión especial” al Servicio Médico Legal por posibles irregularidades

Según indicaron desde la cartera, podrían existir inconsistencias en la información que entregó el SML ante la Comisión de Presupuestos a fines de 2024 respecto a datos vinculados a alrededor de 50 cuerpos.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, instruyó una “revisión especial” en el Servicio Médico Legal (SML) debido a posibles irregularidades.

Según informaron desde la cartera, la acción ocurre porque, además de un estudio de antecedentes recientes de autorías, un reportaje de Canal 13 “dio cuenta de una posible omisión de datos vinculados a cerca de 50 cuerpos en un informe oficial presentado a fines de 2024 a la Comisión de Presupuestos, junto a supuestas falencias en el manejo de otros cuerpos”.

Con la revisión, la Unidad de Auditoría Ministerial podrá solicitar antecedentes y levantar imágenes en terreno “para dar cuenta fehaciente de la realidad”.

El ministro Rabat afirmó que los hechos son “de la mayor gravedad” y advirtió que la entrega de datos incorrectos en procesos legislativos constituye una vulneración de principios esenciales de transparencia y probidad en la administración pública.

Según dijo, los antecedentes del reportaje de Canal 13 “coinciden con información que “el Ministerio de Justicia ha estado recopilando desde la llegada de las nuevas autoridades, y que actualmente está siendo analizada en profundidad para determinar eventuales responsabilidades al interior del SML”.

“El Ministerio solidariza con el dolor de las personas que, tras la pérdida de un ser querido, pudiesen sentirse agraviadas por las irregularidades en estudio”, acotó el secretario de Estado.