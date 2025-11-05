Ministerio de Educación adjudica 20 nuevos Liceos Bicentenario: ¿Cuáles son y dónde están ubicados?

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que las nuevas integraciones a la Red “corresponden a variados proyectos educativos, provenientes de distintas regiones y que dan cuenta de la diversidad de nuestro sistema escolar”.

Este miércoles, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció los 20 nuevos Liceos Bicentenario de Excelencia que tendrá el país, tras un nuevo proceso de adjudicación.

En total, se presentaron 110 iniciativas, de las cuales 90 fueron declaradas admisibles. De los seleccionados, 10 se ubican en la Región Metropolitana y 10 en distintas regiones.

Desde la cartera detallaron que los seleccionados fueron elegidos a partir de un proceso de revisión de proyectos de mejoramiento de aprendizajes, formando esta iniciativa parte de la estrategia nacional para “elevar la calidad educativa y reducir brechas territoriales”.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, subrayó que los nuevos establecimientos que integrarán la Red de Liceos Bicentenario “corresponden a variados proyectos educativos, provenientes de distintas regiones y que dan cuenta de la diversidad de nuestro sistema escolar”.

Asimismo, enfatizó que dichos liceos “accederán a una red de apoyos pedagógicos, técnicos y de acompañamiento por parte del Ministerio de Educación, porque la política de Liceos Bicentenario se hace cargo de fortalecer los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes”.

¿Cuáles son y dónde están ubicados los nuevos liceos bicentarios?