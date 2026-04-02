Ministerio de Desarrollo Social reingresa reglamento de adopción: “La protección de los niños es una prioridad”

Según detalló la cartera, se consideró necesario realizar una "revisión responsable" del contenido antes de su implementación definitiva.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció este jueves el reingreso del reglamento de adopción a la Contraloría General, que establece criterios para que las instituciones encargadas cuenten con profesionales especializados y capacitados, “con el objetivo de garantizar el derecho de los niños a crecer en un entorno familiar seguro”.

El decreto, retirado por el gobienro de José Antonio Kast el pasado 30 de marzo, implementa la Ley 21.760 que busca agilizar y simplificar los procesos de adopción, los que actualmente tienen una duración de 6 años maximo..

A través de un comunicado, se detalló que “estos reglamentos habían sido presentados por la administración anterior en febrero, en el contexto del cambio de gobierno”.

Según la cartera, se consideró necesario realizar una “revisión responsable” del contenido antes de su implementación definitiva, asegurando que las normas contribuyan al bienestar de la infancia.

“Reafirmamos que la protección de los niños es una prioridad. Continuaremos fortaleciendo las políticas públicas, escuchando a las organizaciones y colocando siempre a la infancia en el centro de nuestras decisiones”, señaló la misiva.