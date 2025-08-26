Trabajadores de Escondida reciben “histórico” bono de producción mensual que supera el millón de pesos

Los afiliados al Sindicato 3 alcanzaron por primera vez un bono de $1.190.600, mientras que los del Sindicato 1 recibieron $962.925. La bonificación se basa en productividad minera, procesamiento y mineral apilado para lixiviación.

Un bono calificado como “histórico” recibirán los trabajadores de Minera Escondida, la faena de cobre más grande del mundo, ubicada en la Región de Antofagasta. Según informó el Sindicato 3, sus 525 afiliados obtendrán una bonificación de $1.190.600 correspondiente al mes de julio, la primera vez que este beneficio supera el millón de pesos.

De acuerdo con la comunicación enviada a sus socios, revelada por Diario Financiero, el monto es “resultado directo del esfuerzo y dedicación que cada uno de ustedes pone día a día”. El logro se alcanzó tras un mes de alta producción de cobre en la mina.

Bono en Sindicato 1

En paralelo, el Sindicato 1, el más grande de la minería chilena con unos 2.500 integrantes, informó que el bono de julio alcanzó los $962.925 por trabajador. El cálculo se compone de tres factores: productividad en mina, procesamiento en plantas concentradoras y mineral apilado para lixiviación y cátodos. En este caso, los montos fueron de $481 mil, $337 mil y $144 mil, respectivamente.

La cifra representa un aumento significativo respecto a junio, cuando la producción alcanzó 76.400 toneladas métricas de cobre, generando bonos de $350 mil para el Sindicato 1 y de $355.600 para el Sindicato 3.

Minera Escondida es operada por BHP, que posee el 57,5% de la propiedad. El resto corresponde a la australiana Rio Tinto (30%) y a la japonesa JECO Corp (12,5%).

Este nuevo bono se suma a otros episodios relevantes en la relación laboral de Escondida. En 2024, tras una huelga de tres días, el Sindicato 1 logró un acuerdo que incluyó un bono de término de conflicto de $30 millones por trabajador, además de un crédito flexible de $3 millones.

En contraste, este año la justicia ratificó la obligación de devolver un bono de $8,5 millones entregado en 2019 a 105 trabajadores del Sindicato 3 bajo la figura de “Sindicato Interempresa”. La denuncia presentada por el Sindicato 1 por prácticas antisindicales prosperó, y la Corte Suprema confirmó la restitución, generando embargos de hasta la mitad del sueldo para saldar los fondos.

Con todo, los altos niveles de producción de julio vuelven a situar a Escondida en el centro de la discusión laboral en la gran minería chilena, con bonos que marcan hitos en la historia de la compañía.