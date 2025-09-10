Mineduc lanza rutas de aprendizaje en salud mental para estudiantes de 3° y 4° Medio

Para ello se utilizarán cápsulas audiovisuales que fomentan el cuidado personal y mental.

El Ministerio de Educación, en alianza con Fundación Rassmuss, Grupo CAP y CNN Chile, presentó cinco rutas de aprendizaje socioemocional para estudiantes de 3° y 4° Medio, basadas en los contenidos del programa Sana Mente.

La iniciativa se integra en asignaturas como Lengua y Literatura, Inglés, Filosofía, Ciencias para la Ciudadanía y Educación Ciudadana, con el objetivo de entregar herramientas para fortalecer el bienestar, la autoestima y la convivencia escolar.

Cada ruta contempla cuatro clases, combina cápsulas audiovisuales con actividades participativas y busca fomentar la reflexión personal, la regulación emocional y el autoconocimiento.

El material está disponible de forma gratuita en el portal convivenciaparalaciudadania.mineduc.cl, para todos los establecimientos del país.

Jorge Carey, presidente de CNN Chile, destacó que “Sana Mente nació con el objetivo de contribuir de manera concreta en la vida de las personas y aumentar sus niveles de bienestar. Y con eso, como horizonte, siempre imaginamos que nuestros contenidos debían ser abiertos a la comunidad. Es por eso que convenios como este, que permiten llegar a más personas, son tan importantes para nosotros”.