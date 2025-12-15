Se hicieron pasar por seguridad municipal: Millonario robo afecta a joyería en Lo Barnechea

Al menos tres sujetos ingresaron a un edificio de oficinas durante la noche de las elecciones presidenciales, maniataron a conserjes y sustrajeron especies tras realizar un forado. El monto del botín aún no ha sido cuantificado.

Un millonario robo se registró la noche de este domingo 14 de diciembre en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, luego de que un grupo de sujetos se hiciera pasar por personal de seguridad municipal para sustraer especies desde una joyería.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los individuos llegaron en vehículos particulares hasta un edificio de oficinas y se identificaron ante los conserjes como guardias municipales, lo que les permitió acceder al recinto sin levantar sospechas.

Una vez en el interior, los delincuentes maniataron a los conserjes y se dirigieron hasta el piso 10 del inmueble, donde se ubica la joyería afectada. En ese lugar, realizaron un forado en una de las paredes externas para concretar el robo.

Tras cargar las especies sustraídas en los vehículos en los que se movilizaban, los sujetos huyeron del lugar. El monto del ilícito aún no ha sido definido.

Según información preliminar, serían al menos tres los involucrados en el hecho. Personal policial realiza diligencias para esclarecer la dinámica del robo y dar con el paradero de los responsables.