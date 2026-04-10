Millonarias recaudaciones de Tesorería: Reportan ingresos diarios de hasta $1.500 millones en la institución tras cobro a deudores del CAE

La recaudación se produce en medio de las advertencias por acudir ante tribunales para recuperar la deuda de los morosos.

En medio de las advertencias del Gobierno del Presidente Kast para iniciar acciones legales, se ha reportado un aumento relevante en la recaudación de deudores del Crédito con Aval de Estado (CAE).

Por dicho motivo, el Ejecutivo ha amenazado con acudir ante tribunales contra los morosos, lo que incluso podría incluir retirar dineros desde cuentas corrientes personales.

En este contexto, según la información de Diario Financiero, durante esta semana se habría duplicado la cantidad de personas que se presentaron en la oficila de Tesorería de Santiago centro.

De hecho, el tesorero general, Hernán Nobizelli, informó que el pasado martes 7 de abril se alcanzó un peak de $1.500 millones que fueron recaudados durante la jornada.

La cifra alta se repitió el pasado miércoles, cuando se reportaron ingresos por $1.000 millones durante toda la jornada.

Nobizelli detalló que “el 15 de marzo es la primera entrevista que da el ministro Quiroz donde se aborda el tema del CAE. Se nota inmediatamente el lunes 16, con un mayor movimiento. Eso lo vimos estadísticamente en una lógica más de consulta que de pago directo”.