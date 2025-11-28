Migrantes intentan abandonar Chile y provocan atochamiento en la frontera norte de Chile con Perú

De acuerdo con información entregada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la acumulación de personas en la frontera responde directamente al refuerzo de las medidas peruanas.

Este viernes se registró una gran movilización de migrantes en el principal paso terrestre entre Chile y Perú.

En las inmediaciones del complejo fronterizo de Chacalluta, cientos de extranjeros se han congregado en los últimos días con un mismo objetivo: abandonar Chile.

Sin embargo, el endurecimiento reciente de los controles de ingreso por parte de Perú ha transformado ese tránsito en un trayecto frustrado y, en muchos casos, imposible.

Según Radio Biobío, las protestas se intensificaron durante la mañana, con migrantes pidiendo asistencia y denunciando la falta de condiciones mínimas.

Carabineros debió intervenir para despejar el tránsito, temporalmente interrumpido por los propios desplazados.

Perú endurece controles de entrada

De acuerdo con información entregada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la acumulación de personas en la frontera responde directamente al refuerzo de las medidas peruanas.

Muchas de las personas que intentan salir de Chile carecen de la documentación exigida por Lima, lo que ha provocado que queden retenidas en el lado chileno.

Esta falta de avance ha generado, según la autoridad, una “concentración significativa” de migrantes que buscaban continuar camino hacia el norte.

Cordero aseguró que el Gobierno se mantiene en contacto constante con Perú a nivel diplomático y policial, con el fin de contener la situación y evitar que derive en una crisis humanitaria.

Las instituciones nacionales —entre ellas Carabineros, la PDI y el Ejército— permanecen desplegadas para mantener el orden y manejar el flujo de personas.

En medio de esto, surgieron interpretaciones que relacionaban la salida de extranjeros con declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast.

Sin embargo, Cordero afirmó que el volumen de egresos desde Chile no difiere significativamente del habitual y atribuyó el caos exclusivamente a los nuevos controles del país vecino.

Aun así, llamó a la prudencia en el lenguaje político y a no instrumentalizar la situación de los migrantes en el contexto electoral.