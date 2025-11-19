Migraciones y PDI concretaron expulsión de 69 personas extranjeras en vuelo chárter a Colombia y Perú

Los expulsados habían cometido delitos como homicidio, violación, robo, contrabando y vulneraciones a la normativa migratoria, entre otros.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la expulsión de 69 personas extranjeras en un vuelo chárter con destino a Colombia y Perú.

De ese total, 46 expulsiones son de carácter administrativo y 23 son judiciales, por delitos como homicidio, violación, robo, contrabando y vulneraciones a la normativa migratoria.

De acuerdo a Migraciones, “la materialización de vuelos chárter de expulsión por parte de Sermig y PDI tiene como objetivo dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales”.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, señaló que desde 2022 en adelante se han expulsado a más de 4 mil personas extranjeras en 22 vuelos chárter y “cientos de vuelos comerciales”.

“Posterior a la entrada en vigencia de la ley 21.325, el Gobierno ha logrado fortalecer la normativa migratoria para hacer más eficientes los procedimientos que nos permitan, efectivamente, expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos”, dijo.

Y añadió que “el trabajo coordinado con las policías para aumentar la capacidad tecnológica y de fiscalización ha sido clave y nos ha permitido avanzar en la normalización del flujo de expulsiones previo al cambio normativo”.

Por su parte, la prefecto Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, comentó que “las personas extranjeras expulsadas, 49 de nacionalidad colombiana y 20 peruana, registraban expulsiones vigentes tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, contrabando, infracción a la ley de drogas, ley de armas, entre otros”.

Las expulsiones “son el resultado de las constantes fiscalizaciones que realizan los Departamentos y Secciones de Migraciones y Policía Internacional a lo largo de todo Chile, quienes denuncian a la autoridad administrativa para la aplicación de la respectiva sanción”.

Durante este 2025, Migraciones y la PDI han materializado 1.068 expulsiones. De ese total, 828 fueron expulsiones administrativas y 240 fueron judiciales.