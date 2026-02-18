País santiago

Micro se incendia y provoca desvíos de tránsito en pleno centro de Santiago

Por Arelí Zúñiga

18.02.2026 / 17:22

Según TransporteInforma, los vehículos en la zona están siendo redirigidos por la Alameda hacia el poniente y posteriormente por Huérfanos, mientras se desarrollan las labores de control del fuego.

Este miércoles se registró un microbús incendiándose en la intersección de Amunátegui con Catedral, comuna de Santiago.

El hecho provocó el desvío del tránsito en calle Amunátegui en dirección norte y hasta el momento se mantiene interrumpido.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar para contener la situación y evitar riesgos para peatones y conductores.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.

