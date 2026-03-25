“Bochorno internacional”: Excancilleres salen en defensa de Bachelet tras retiro de apoyo del Gobierno

Once exministros y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores respaldaron la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU y criticaron la decisión del gobierno de José Antonio Kast de quitar el patrocinio oficial. En una carta pública, afirmaron que la postulación responde a una política exterior “con sentido de Estado”.

Un grupo de once excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores salió este martes en respaldo de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, luego de que el gobierno de José Antonio Kast retirara el apoyo oficial a su postulación.

A través de una carta pública, las exautoridades expresaron su “decidido apoyo” a la exmandataria y lamentaron “profundamente” la decisión del Ejecutivo, al que acusaron de provocar un “bochorno internacional” con el giro adoptado por Cancillería.

En la misiva, los firmantes sostienen que el respaldo a Bachelet responde a “los principios, objetivos e intereses permanentes de nuestra política exterior, con sentido de Estado”, y plantean que su candidatura representa una oportunidad para Chile, tanto por el prestigio asociado al cargo como por la posibilidad de fortalecer principios que consideran centrales en la política exterior del país.

Entre esos ejes mencionan el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, la defensa de la democracia y los derechos humanos, además de un comercio abierto basado en reglas.

Los excancilleres y exsubsecretarios también subrayan que la postulación de Bachelet cobra especial relevancia en un contexto internacional marcado, a su juicio, por la normalización del unilateralismo, el irrespeto a los tratados y el uso ilegal de la fuerza.

En esa línea, afirman que la expresidenta reúne condiciones que la convierten en una de las postulantes con mayores opciones, considerando su experiencia internacional, su paso por ONU Mujeres y su rol como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La carta también pone énfasis en el criterio informal de rotación geográfica dentro de la ONU y recuerda que la única vez que alguien de América Latina lideró el organismo fue hace 35 años, con el peruano Javier Pérez de Cuéllar.

Sobre el retiro del respaldo chileno, los firmantes cuestionan la señal diplomática que transmite el Ejecutivo, sobre todo considerando que la candidatura de Bachelet cuenta además con el apoyo de Brasil y México. “¿Cómo explicar un retiro semejante a una compatriota distinguida, con buenas posibilidades, y que además es apoyada por los dos países más grandes de la región?”, plantean en la misiva.

Entre quienes suscriben la carta figuran Mariano Fernández, Carlos Figueroa, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Ignacio Walker y Alberto van Klaveren, además de exsubsecretarios como Cristián Barros, Edgardo Riveros y Gloria de la Fuente.

La ofensiva de las exautoridades se produce después de que el gobierno informara, mediante un comunicado de Cancillería, que decidió retirar el patrocinio a la candidatura de Bachelet debido a la dispersión de candidaturas latinoamericanas y a diferencias con actores clave del proceso, factores que, según el Ejecutivo, harían inviable el éxito de su postulación.