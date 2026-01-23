País metro de santiago

Metro de Santiago restablece operación normal en toda su red tras interrupción en Línea 1 por persona en las vías

Por CNN Chile

23.01.2026 / 15:33

Tras una suspensión parcial por una persona en la vía, el servicio se normalizó pasadas las 14:30 horas de este viernes 23 de enero.

El Metro de Santiago informó a las 14:44 horas de este viernes 23 de enero que el servicio en toda su red volvió a estar operativo, luego de una interrupción parcial en la Línea 1.

El incidente, reportada al mediodía, afectó el tramo entre las estaciones Tobalaba y Baquedano debido a una persona en la vía.

¿Por qué se interrumpió el servicio?

Durante la emergencia, el servicio solo operó en los tramos extremos: Los Dominicos-Tobalaba y San Pablo-Baquedano, dejando sin conexión a las estaciones Los Leones, Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Salvador.

La empresa también suspendió la combinación en Los Leones. Para mitigar el impacto, Red Movilidad activó buses de apoyo en un bucle entre Baquedano y Tobalaba, además de reforzar nueve recorridos habituales de la zona.

Con el restablecimiento total, la red de Metro retoma su operación completa. La empresa no entregó más detalles sobre las causas del incidente o posibles investigaciones posteriores.

