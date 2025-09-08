Metro suspende servicio en tramo de la Línea 1 por persona en la vía

La empresa detalló que el servicio solo está disponible “entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos”.

La mañana de este lunes, metro de Santiago informó suspensión del servicio en parte de la Línea 1 debido a una persona en la vía.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio solo está disponible “entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos”.

“La combinación en Universidad de Chile con Línea 3 está suspendida. Seguiremos informando”, agregaron en la publicación.

En concreto, las estaciones de la Línea 1 que están cerradas son: La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

9:46 h. Las siguientes estaciones de #L1 están cerradas por persona en la vía. ❌La Moneda

❌ U. de Chile

❌Santa Lucía

❌U. Católica Seguiremos informando. https://t.co/V8Mx1dZcuk — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025

Noticia en desarrollo…