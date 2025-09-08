Metro suspende servicio en tramo de la Línea 1 por persona en la vía
Por CNN Chile
08.09.2025 / 09:47
La empresa detalló que el servicio solo está disponible “entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos”.
La mañana de este lunes, metro de Santiago informó suspensión del servicio en parte de la Línea 1 debido a una persona en la vía.
En sus redes sociales, detallaron que el servicio solo está disponible “entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos”.
“La combinación en Universidad de Chile con Línea 3 está suspendida. Seguiremos informando”, agregaron en la publicación.
En concreto, las estaciones de la Línea 1 que están cerradas son: La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.
Noticia en desarrollo…