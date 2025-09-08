País metro de santiago

Metro suspende servicio en tramo de la Línea 1 por persona en la vía

Por CNN Chile

08.09.2025 / 09:47

{alt}

La empresa detalló que el servicio solo está disponible “entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos”.

La mañana de este lunes, metro de Santiago informó suspensión del servicio en parte de la Línea 1 debido a una persona en la vía.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio solo está disponible “entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos”.

“La combinación en Universidad de Chile con Línea 3 está suspendida. Seguiremos informando”, agregaron en la publicación.

En concreto, las estaciones de la Línea 1 que están cerradas son: La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

Noticia en desarrollo…

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

País Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055: ¿Cuántos proyectos incluye y cómo se implementarán?
El emotivo recuerdo de Caszely sobre su esposa: "Si está en un mundo mejor, quiero ir para allá"
Justicia falló a favor de minera que despidió a trabajadora: Había arrojado positivo a test de drogas
Metro suspende servicio en tramo de la Línea 1 por persona en la vía
Litio: Firman el primer contrato especial con Enami
Delegado Durán adelanta plan policial para el 11 de septiembre: Habrá foco en Villa Francia, Peñalolén y Huechuraba