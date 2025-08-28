País metro de santiago

Metro anuncia segunda edición de tarjeta Bip! El Principito: Revisa en qué estaciones está disponible

Por CNN Chile

28.08.2025 / 11:34

La nueva tarjeta de colección es parte de la celebración del tren subterráneo por sus 50 años de funcionamiento.

Para seguir celebrando sus 50 años de historia, Metro de Santiago anunció este jueves la segunda edición de las tarjetas Bip! de El Principito

Las tarjetas tienen un valor de $1.550+recarga y la empresa no entregó información sobre un límite de compra por persona.

Esta edición estará disponible en:

  • Línea 1: Baquedano y Universidad de Chile
  • Línea 5: Baquedano

A fines de julio, Metro estrenó una nueva Bip! de colección para los amantes de la lectura. Se trataba de tres ediciones de la obra escrita por Antoine de Saint-Exupéry, en el marco de una actividad llamada El Principito L’Experience, que se realizó en Baquedano.

Anteriormente, se habían lanzado diseños inspirados en rutas patrimoniales y zonas de Chile. Entre ellos había un pudú y un pingüino.

