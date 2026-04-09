País metro de santiago

Metro de Santiago informa retraso en Línea 1 en pleno horario punta

Por CNN Chile

09.04.2026 / 08:32

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La empresa informó que el servicio en Línea 1 presenta retrasos durante la mañana de este jueves.

Metro de Santiago informó durante la mañana de este jueves un retraso en el servicio de Línea 1, en medio de la hora punta y con efectos en la frecuencia habitual de los trenes.

A través de su cuenta oficial, la empresa señaló a las 7:56 horas que el servicio en la línea presentaba demoras y que seguiría entregando actualizaciones sobre la situación.

Desde Metro indicaron que trabajan para normalizar la frecuencia de los trenes y lamentaron las molestias ocasionadas a los usuarios.

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