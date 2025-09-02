País metro de santiago

Metro informa que Línea 2 está con servicio parcial por persona en la vía

Por CNN Chile

02.09.2025 / 10:14

El servicio está disponible en los tramos Vespucio Norte-Franklin y Lo Ovalle-Hospital El Pino.

Metro de Santiago informó que la Línea 2 está funcionando parcialmente debido a la presencia de una persona en la vía.

A partir de las 10:10 horas de este martes, el servicio está disponible en los tramos Vespucio Norte-Franklin y Lo Ovalle-Hospital El Pino.

De ese modo, se mantienen cerradas las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.

Debido a la situación, Red Movilidad dispuso buses de ApoyoMetro que circulan paralelos a L2 en bucle entre Franklin y La Cisterna.⁣⁣⁣⁣

También se reforzaron los servicios: 226-229-301-302-113e-125-223-201-214.

