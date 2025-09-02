Metro informa que Línea 2 está con servicio parcial por persona en la vía
Por CNN Chile
02.09.2025 / 10:14
El servicio está disponible en los tramos Vespucio Norte-Franklin y Lo Ovalle-Hospital El Pino.
Metro de Santiago informó que la Línea 2 está funcionando parcialmente debido a la presencia de una persona en la vía.
A partir de las 10:10 horas de este martes, el servicio está disponible en los tramos Vespucio Norte-Franklin y Lo Ovalle-Hospital El Pino.
De ese modo, se mantienen cerradas las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.
Debido a la situación, Red Movilidad dispuso buses de ApoyoMetro que circulan paralelos a L2 en bucle entre Franklin y La Cisterna.
También se reforzaron los servicios: 226-229-301-302-113e-125-223-201-214.