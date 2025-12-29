Metro continúa modernización integral de estación Universidad de Chile: Desde nueva iluminación y reorganización de accesos

La intervención se desarrolla en respuesta a un diagnóstico realizado entre 2024 y 2025, en el cuales se desarrollaron talleres con usuarios, trabajadores y expertos “para identificar oportunidades de mejora y elementos esenciales que debían mantenerse”.

Metro de Santiago continúa con la renovación de la estación Universidad de Chile.

El proceso de modernización, que comenzó a mediados de diciembre, es parte del plan de 10 años que la empresa para “elevar los estándares de experiencia, seguridad y accesibilidad en toda la red”.

Desde la administración del tren subterráneo señalaron que “Universidad de Chile es reconocida por su alto flujo de pasajeros, su valor cultural y su ubicación estratégica en el centro de la capital. Esta combinación la convierte en un espacio prioritario dentro del programa”.

¡La estación Universidad de Chile se está renovando!

Recibiendo nuevos revestimientos, iluminación renovada y mejoras que le dan nueva vida. Además, potenciamos la visibilidad del mural de Mario Toral y la incorporación de más espacios y servicios para ti.

La intervención, además, ocurre en respuesta a un diagnóstico realizado entre 2024 y 2025, en el cuales se desarrollaron talleres con usuarios, trabajadores y expertos “para identificar oportunidades de mejora y elementos esenciales que debían mantenerse”.

“Este conjunto de mejoras busca que la estación represente el nuevo estándar de experiencia que Metro está impulsando, alineado con lo que hoy se observa en líneas automáticas como Línea 3 y Línea 6″, remarcó la empresa.

Todos estos cambios ocurren en el marco de los 50 años de historia del tren subterráneo. “La elección de esta estación como uno de los primeros hitos visibles del plan responde a su carácter representativo. Miles de personas la utilizan diariamente y su ubicación en el eje central de Santiago la convierte en una pieza clave para mostrar el estándar de modernización que Metro proyecta para las próximas décadas”.

Renovación de la estación Universidad de Chile

Entre los trabajos principales destacan:

Nueva iluminación de alta eficiencia que mejora la percepción del espacio y realza las obras de arte presentes en la estación

Revestimientos modernos y de mayor resistencia

Reorganización de accesos y flujos internos para facilitar el desplazamiento y aumentar la seguridad

Señalética y sistemas de información actualizados y adaptados a diversos perfiles de usuarios

Preparación para la futura instalación de puertas de andén en Línea 1

También se contemplan otras iniciativas, como la incorporación de una “oferta comercial curada y servicios orientados a la vida cotidiana, como cafeterías, zonas de descanso y áreas que permitirán realizar trámites o trabajar dentro del recinto”.

Adicionalmente, se conservará y realzará el valor artístico de la estación Universidad de Chile, una de las que tiene “la mayor galería de arte de toda la red”.

El objetivo es que “Universidad de Chile evolucione desde su función tradicional de tránsito hacia un espacio que acompañe la rutina diaria de los usuarios, fortaleciendo su rol como punto de encuentro y conexión”.