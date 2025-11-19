País metro de santiago

Metro de Santiago llama a la empatía tras video viral de mamá con coche doble en hora punta

Por CNN Chile

19.11.2025 / 11:01

{alt}

En el video, que fue publicado en TikTok, se observa a la madre al interior del vagón intentando que las personas no pasen a llevar el coche mientras suben y bajan del tren.

En redes sociales se viralizó un video donde se observa una pelea al interior de un vagón del Metro de Santiago.

En plena hora punta, los usuarios intentaban bajar y subir al tren, el cual ya estaba lleno y con la presencia de una madre con un coche de bebé, el cual estaba ubicado al medio, bloqueando el ingreso y salida del vagón.

Incluso, una guardia del tren subterráneo intentó contener la situación.

El video fue publicado por el usuario @lincoyanponce y ya acumula más de un millón de visualizaciones.

En los comentarios se observan visiones divididas respecto a la decisión. “Con coche doble, en hora punta y se pone en el medio todavía”, decían algunos, mientras que otros apoyaban a la mamá: “Qué onda la gente diciendo, que hace con un coche y doble, yo tengo niñas pequeñas, y un montón de veces citada al hospital 8:30 am, creen que es por gusto que una va a subir 2 bebes en hora punta, más encima en coche, por favor!!! Que falta de empatía”.

Tras ello, Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago, dijo a 24 Horas: “Quiero aclarar muy enfáticamente que no hay ninguna restricción a que las personas puedan usar coches de guagua al interior de los vagones de Metro, jamás hemos puesto un reglamento ni una medida de esta naturaleza”, señaló.

En esa línea, hizo un llamado a los usuarios del tren subterráneo a tener empatía con el resto.

Llamamos a la empatía, tanto de las personas que circulan con coche como de las personas que se encuentran con este tipo de elementos, para que podamos convivir sanamente”, dijo.

Puedes ver el registro aquí

@lincoyanponceun dia relax por santiago♬ sonido original – lincoyanponce

