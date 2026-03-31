Metro inicia pruebas técnicas de puertas de andén en estación Neptuno tras completar instalación

Autoridades de Metro y del Ministerio de Transportes inspeccionaron la instalación de las puertas de andén. De acuerdo a lo programado, el objetivo es contar con 6 estaciones operativas durante este año.

Metro de Santiago inició este martes pruebas técnicas de puertas de andén en la estación Neptuno de Línea 1 tras completar su instalación.

Este hito se enmarca en el Plan de Modernización, el cual “permitirá reforzar la seguridad operacional, aumentar la confiabilidad del servicio y avanzar hacia viajes más seguros y tranquilos para los más de 2,4 millones de personas que utilizan diariamente el sistema”, destacó la empresa.

En la instancia estuvo presente el ministro de Transportes, Louis de Grange, junto al gerente general de Metro, Felipe Bravo, quienes inspeccionaron la instalación de los 27 módulos de puertas de andén en Neptuno.

Cabe recordar que la instalación de puertas de andén —que ya tienen las líneas 3 y 6— comenzó en Línea 1 en San Pablo y se extenderá por el resto de las estaciones.

La iniciativa tiene una inversión de US$ 187,7 millones y se proyecta que esté terminada en 2028.

Metro indicó que “a medida que avance la ejecución del proyecto, los montajes se volverán progresivamente más eficientes”, y que cada andén se podrá completar en alrededor de tres semanas. “Se estima que en 2028 la totalidad de la Línea 1 contará completamente con puertas de andén, incorporando un estándar de seguridad y modernización que marcará un antes y un después” para el tren subterráneo.

La próxima estación en el cronograma es el andén sur de San Pablo y la instalación iniciará durante las próximas semanas.

Las autoridades detallaron que luego se continuará con “la ejecución del segundo andén de Neptuno y luego el resto de las estaciones hacia el oriente, con el objetivo de contar con 6 estaciones operativas durante el año 2026″.

El ministro de Transportes destacó que “este tipo de proyectos robustece la red de Metro de Santiago y eleva su posición como uno de los mejores servicios a nivel mundial. Las nuevas puertas en andén entregarán mayor seguridad a los usuarios, ya que evitarán que se produzcan interrupciones en la operación producto de situaciones que ocurran en las vías”.

Mientras que el gerente general de Metro comentó que la iniciativa ha sido “uno de los mayores desafíos de ingeniería y ejecución en la modernización de nuestras líneas convencionales”.

“Finalizamos la instalación de los 27 módulos en este andén e iniciamos con éxito las pruebas técnicas. Primero evaluamos apertura y cierre, luego realizamos pruebas con trenes vacíos y posteriormente lo haremos con pasajeros, para validar todos los sistemas antes de su entrada en operación definitiva”, agregó.