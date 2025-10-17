Metro entregó la restaurada Fuente Alemana del Parque Forestal: Es parte del plan de mejoramiento de entornos de la Línea 7

El mejoramiento de la histórica estructura implicó la "eliminación de grafitis, la limpieza de elementos de bronce y granito, y la recuperación de detalles que el paso del tiempo habían dejado en el olvido".

Este viernes, Metro de Santiago hizo entrega de la Fuente Alemana del Parque Forestal.

Luego de más de un año de restauración, el histórico monumento luce nuevamente limpio, iluminado y con su sistema de agua en funcionamiento, al igual como cuando fue inaugurado en 1912.

La renovación, que se llevó a cabo tras un proyecto impulsado por el tren subterráneo, implicó la “eliminación de grafitis, la limpieza de elementos de bronce y granito, y la recuperación de detalles que el paso del tiempo habían dejado en el olvido”.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, remarcó que “esta obra es un compromiso que asumimos cuando se tramitó el permiso ambiental de la Línea 7, que hoy entregamos con mucho orgullo y cariño a la comuna de Santiago. Una obra preciosa, completamente restaurada, con un trabajo que se hizo con mucho cuidado y hoy queda para ser apreciado por la ciudadanía. Es muy relevante para nosotros preservar y mejorar los espacios por los que transitamos”.

Cabe recordar que la intervención de la Fuente se enmarca en el proyecto de la futura Línea 7, que unirá Renca con Vitacura y que fue ejecutada por la empresa Principios Patrimonio Chile. Así, la restauración se originó como una medida ambiental y urbana asociada al trazado de la línea.

Junto con ello, el convenio suscrito entre Metro y la Municipalidad de Santiago en 2022 permitió “modificar el diseño original de las obras, eliminando un pique de construcción en el cabezal oriente del Parque Forestal, decisión tomada en conjunto con los vecinos del sector”, indicó la empresa.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó que la Fuente Alemana es “uno de los 55 monumentos y estatuas que hemos recuperado en el eje Alameda, muchos de los cuales estaban dañados y vandalizados, que vuelven a lucir con todo su esplendor”.

“Hemos decidido incorporar la Fuente Alemana al contrato de mantención del eje para asegurar su conservación en el tiempo. Por eso, el llamado es a que la ciudadanía proteja estas obras y valore las inversiones que hacemos para recuperar el patrimonio, cultura y belleza de Santiago”, agregó.

Mientras que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llamó a la ciudadanía a cuidar la renovada Fuente Alemana: “La invitación más importante es a cuidar el monumento. El deterioro puede ser medioambiental, como nos planteaba el restaurador, pero muchas veces el más grave proviene de la mano del hombre”.