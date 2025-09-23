Metro de Santiago lanza la aplicación MetroMUV para pagar el transporte público: ¿Cómo se usa?

Se trata de una nueva billetera digital. Está disponible para sistema iOS y Android.

Metro de Santiago lanzó oficialmente “MetroMUV”, una aplicación que servirá para pagar el pasaje en el transporte público desde el celular.

Se trata de una nueva billetera digital que llegará a posicionarse como un medio de pago moderno y que transforma la movilidad urbana y nacional.

Desde la empresa indicaron que con esta nueva plataforma se podrán realizar una serie de trámites relacionados con el pasaje. Entre ellos:

Activar y cargar la billetera digital

Cargar la tarjeta bip! física y la bip!QR

Generar un pasaje QR

Hacer trasferencias entre “muvers”

Ver el avance del monto máximo mensual de DaleQR!

Revisar movimientos

Además, informaron que “pronto” se podrá utilizar la tarjeta Visa MetroMUV para comprar en cualquier comercio fuera y dentro de Chile.

¿Cómo usar la nueva aplicación del Metro?

En la App Store o Play Store buscar “MetroMUV” y descargar la aplicación.

Activar la cuenta y comenzar a pagar el transporte público con el celular