Metro de Santiago lanza la aplicación MetroMUV para pagar el transporte público: ¿Cómo se usa?

Por Valentina Sánchez Cárdenas

23.09.2025 / 09:47

Se trata de una nueva billetera digital. Está disponible para sistema iOS y Android.

Metro de Santiago lanzó oficialmente “MetroMUV”, una aplicación que servirá para pagar el pasaje en el transporte público desde el celular.

Se trata de una nueva billetera digital que llegará a posicionarse como un medio de pago moderno y que transforma la movilidad urbana y nacional.

Desde la empresa indicaron que con esta nueva plataforma se podrán realizar una serie de trámites relacionados con el pasaje. Entre ellos:

  • Activar y cargar la billetera digital
  • Cargar la tarjeta bip! física y la bip!QR
  • Generar un pasaje QR
  • Hacer trasferencias entre “muvers”
  • Ver el avance del monto máximo mensual de DaleQR!
  • Revisar movimientos

Además, informaron que “pronto” se podrá utilizar la tarjeta Visa MetroMUV para comprar en cualquier comercio fuera y dentro de Chile.

¿Cómo usar la nueva aplicación del Metro?

  • En la App Store o Play Store buscar “MetroMUV” y descargar la aplicación.
  • Activar la cuenta y comenzar a pagar el transporte público con el celular

