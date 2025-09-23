Metro de Santiago lanza la aplicación MetroMUV para pagar el transporte público: ¿Cómo se usa?
Por Valentina Sánchez Cárdenas
23.09.2025 / 09:47
Se trata de una nueva billetera digital. Está disponible para sistema iOS y Android.
Metro de Santiago lanzó oficialmente “MetroMUV”, una aplicación que servirá para pagar el pasaje en el transporte público desde el celular.
Se trata de una nueva billetera digital que llegará a posicionarse como un medio de pago moderno y que transforma la movilidad urbana y nacional.
Desde la empresa indicaron que con esta nueva plataforma se podrán realizar una serie de trámites relacionados con el pasaje. Entre ellos:
- Activar y cargar la billetera digital
- Cargar la tarjeta bip! física y la bip!QR
- Generar un pasaje QR
- Hacer trasferencias entre “muvers”
- Ver el avance del monto máximo mensual de DaleQR!
- Revisar movimientos
Además, informaron que “pronto” se podrá utilizar la tarjeta Visa MetroMUV para comprar en cualquier comercio fuera y dentro de Chile.
¿Cómo usar la nueva aplicación del Metro?
- En la App Store o Play Store buscar “MetroMUV” y descargar la aplicación.
- Activar la cuenta y comenzar a pagar el transporte público con el celular