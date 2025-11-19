Metro de Santiago lanza dos nuevos diseños de Tarjeta Bip!: ¿Dónde puedo conseguirlas y qué conmemoran?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Metro de Santiago vuelve a lanzar ediciones especiales de la tarjeta Bip!, en esta oportunidad dos nuevas.
Se trata de la Bip! Edición Bio Bío Day, la cual busca “reforzar el vínculo con todas las personas de la Región del Biobío que hoy están repartidas por el mundo, partiendo en Santiago”.
También está la Mc-Bip!, en alianza con McDonald’s por sus 35 años en Chile. Esta incluye además un descuento exclusivo del 35% en su clásico McCombo Big Mac mediano.
Ambas ya están disponibles en estaciones seleccionadas, y su llegada ha despertado el interés de coleccionistas y usuarios del transporte público.
Tarjeta Bip! Edición Bio Bío Day
Nueva Bip! Edición Bio Bio Day disponible en:
🔴L1: Baquedano, Los Héroes, El Golf, Los Leones, Las Rejas
🟡L2 Lo Ovalle
🔵L4: Las Mercedes
🟢L5: Baquedano, Las Parcelas y Bellavista La florida pic.twitter.com/GFTMOR8UpD
Mc-Bip
¡Ya está disponible la Mc-Bip! 🍔🍟 Encuéntrala en las siguientes estaciones: Los Leones (L1), La Cisterna, Escuela Militar, Bellavista de La Florida, Vespucio Norte y Vicente Valdés.
¡Ojito! Al comprar tu tarjeta bip!, tendrás un 35% de descuento en un McCombo Big Mac mediano… pic.twitter.com/Pqr6g2vghP
