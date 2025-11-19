Metro de Santiago lanza dos nuevos diseños de Tarjeta Bip!: ¿Dónde puedo conseguirlas y qué conmemoran?

Una de las tarjetas fue lanzada en colaboración con una reconocida cadena de comida rápida. Revisa los detalles.

Metro de Santiago vuelve a lanzar ediciones especiales de la tarjeta Bip!, en esta oportunidad dos nuevas.

Se trata de la Bip! Edición Bio Bío Day, la cual busca “reforzar el vínculo con todas las personas de la Región del Biobío que hoy están repartidas por el mundo, partiendo en Santiago”.

También está la Mc-Bip!, en alianza con McDonald’s por sus 35 años en Chile. Esta incluye además un descuento exclusivo del 35% en su clásico McCombo Big Mac mediano.

Ambas ya están disponibles en estaciones seleccionadas, y su llegada ha despertado el interés de coleccionistas y usuarios del transporte público.

¿En qué estaciones se pueden comprar las nuevas tarjetas Bip?

Tarjeta Bip! Edición Bio Bío Day

L1: Baquedano, Los Héroes, El Golf, Los Leones, Las Rejas

Baquedano, Los Héroes, El Golf, Los Leones, Las Rejas L2: Lo Ovalle

Lo Ovalle L4: Las Mercedes

Las Mercedes L5: Baquedano, Las Parcelas y Bellavista La florida

Mc-Bip

L1: Los Leones, Escuela Militar

Los Leones, Escuela Militar L2: La Cisterna, Vespucio Norte

La Cisterna, Vespucio Norte L5: Bellavista de La Florida, Vicente Valdés

