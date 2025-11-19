País metro de santiago

Metro de Santiago lanza dos nuevos diseños de Tarjeta Bip!: ¿Dónde puedo conseguirlas y qué conmemoran?

Por CNN Chile

19.11.2025 / 12:12

Una de las tarjetas fue lanzada en colaboración con una reconocida cadena de comida rápida. Revisa los detalles.

Metro de Santiago vuelve a lanzar ediciones especiales de la tarjeta Bip!, en esta oportunidad dos nuevas.

Se trata de la Bip! Edición Bio Bío Day, la cual busca “reforzar el vínculo con todas las personas de la Región del Biobío que hoy están repartidas por el mundo, partiendo en Santiago”.

También está la Mc-Bip!, en alianza con McDonald’s por sus 35 años en Chile. Esta incluye además un descuento exclusivo del 35% en su clásico McCombo Big Mac mediano.

Ambas ya están disponibles en estaciones seleccionadas, y su llegada ha despertado el interés de coleccionistas y usuarios del transporte público.

¿En qué estaciones se pueden comprar las nuevas tarjetas Bip?

Tarjeta Bip! Edición Bio Bío Day

  • L1: Baquedano, Los Héroes, El Golf, Los Leones, Las Rejas
  • L2: Lo Ovalle
  • L4: Las Mercedes
  • L5: Baquedano, Las Parcelas y Bellavista La florida

Mc-Bip

  • L1: Los Leones, Escuela Militar
  • L2: La Cisterna, Vespucio Norte
  • L5: Bellavista de La Florida, Vicente Valdés

